В конгрессе США затребовали налоговые декларации Трампа
Председатель комитета по налогам палаты представителей США Ричард Нил затребовал у минфина страны и налоговой службы налоговые декларации президента США Дональда Трампа за шесть лет, передает РИА «Новости».
По данным агентства, Нил направил письма с этим требованием министру финансов США Стивену Мнучину и главе налоговой службы (IRS) Чарльзу Реттигу.
Как отмечается, речь идет о личных и деловых налоговых декларациях Трампа.
При этом Нил рассчитывает получить информацию о налогах Трампа на следующей неделе.
Ранее сообщалось, что минфин США не предоставил конгрессу данные по налогам Трампа.