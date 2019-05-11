В конгрессе США затребовали налоговые декларации Трампа

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Председатель комитета по налогам палаты представителей США Ричард Нил затребовал у минфина страны и налоговой службы налоговые декларации президента США Дональда Трампа за шесть лет, передает РИА «Новости».

По данным агентства, Нил направил письма с этим требованием министру финансов США Стивену Мнучину и главе налоговой службы (IRS) Чарльзу Реттигу.

Как отмечается, речь идет о личных и деловых налоговых декларациях Трампа.

При этом Нил рассчитывает получить информацию о налогах Трампа на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что минфин США не предоставил конгрессу данные по налогам Трампа.