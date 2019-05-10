Москва вошла в пятерку городов по количеству миллиардеров

Москва заняла четвертое место в списке городов с наибольшим количеством миллиардеров, согласно опубликованному докладу Billionaire Census 2019.

По подсчетам аналитиков, почти 30% от числа всех миллиардеров в мире проживают в 15 городах. Большая часть из них сосредоточена в Восточной Азии.

По данным за 2018 год, в столице проживают 70 миллиардеров. Москва вошла в пятерку, ее опередили Сан-Франциско, в котором находятся 75 миллиардеров, Гонконг — 87 и Нью-Йорк — 105.