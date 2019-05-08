Новосибирский бюджет оплатит лагерь «юных разведчиков» и «православные сборы»

Минсоцразвития Новосибирской области за счет бюджета заказало путевки для детей в палаточный лагерь на смены «Юный разведчик», «Юный десантник» и «Летние православные сборы». Об этом сообщает «Тайга.Info».

Отмечается, что на смену «Служу России» поедут 80 курсантов новосибирского учебного авиационного центра за 600 тыс. рублей. Для детей из военно-патриотических клубов приготовили 160 путевок за 1 млн руб. на смены «Юный разведчик» и «Россия сильна традицией». 120 детей отправятся на смену «Юный десантник» за 852 тыс. руб.

В 766 тыс. руб. обойдутся 90 путевок на «Летние православные сборы» для детей.

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