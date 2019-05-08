«Времени на раскачку нет»: Путин о нацпроектах

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Президент России Владимир Путин заявил, что времени на раскачку по реализации национальных проектов нет, передает РИА «Новости».

Он потребовал от всех органов власти не нарушать сроков.

«Когда в послании подчеркивал, что времени на раскачку нет, это не фигура речи и не безадресный призыв: это четкое, жесткое и персональное требование к правительству, к федеральным ведомствам, к региональным и муниципальным командам. Прошу им руководствоваться постоянно, а не к отчетным датам и срокам исполнения поручения», — сказал Путин.

Президент отметил, что людям не интересны обещания, графики и планы, им нужен результат сейчас.

Ране Путин поручил разобраться с «пробелами и проблемами» нацпроектов.