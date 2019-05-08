Украина пригрозила лишить получивших паспорта РФ жителей Донбасса пенсий

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Украинский министр по делам ветеранов Ирина Фриз заявила, что жители Донбасса могут лишиться пенсий и социальных выплат. Об этом сообщает УНИАН.

По ее словам, это может произойти, если они получат российские паспорта.

Она также отметила, что уже рассматривается предложение относительно того, чтобы внести этих граждан в базу данных с последующим лишением их возможности получать пенсии и соцвыплаты.

Ранее сообщалось, что Украина отказалась признавать выданные в Донбассе паспорта РФ.

На это российский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Россия в любом случае продолжит выдачу паспортов, и признание Украиной их недействительными ничего не изменит.