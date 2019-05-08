Украина пригрозила лишить получивших паспорта РФ жителей Донбасса пенсий
Украинский министр по делам ветеранов Ирина Фриз заявила, что жители Донбасса могут лишиться пенсий и социальных выплат. Об этом сообщает УНИАН.
По ее словам, это может произойти, если они получат российские паспорта.
Она также отметила, что уже рассматривается предложение относительно того, чтобы внести этих граждан в базу данных с последующим лишением их возможности получать пенсии и соцвыплаты.
Ранее сообщалось, что Украина отказалась признавать выданные в Донбассе паспорта РФ.
На это российский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Россия в любом случае продолжит выдачу паспортов, и признание Украиной их недействительными ничего не изменит.