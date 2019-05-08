Пескова снова спросили о возможности приостановки полетов SSJ 100

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос, об отношении Кремля к петиции о приостановке эксплуатации самолетов Sukhoi Superjet после трагедии в Шереметьево. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, только компетентные авиационные органы должны принимать такие решения.

«Мы видели сообщения на этот счет, но компетентными могут являться выводы авиационных органов», — отметил Песков.

Ранее Пескова также спросили про запрет полетов Superjet 100.

5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100, вылетевший в Мурманск, совершил вынужденную посадку в Шереметьево с баками, полными топлива. После соприкосновения с землей он загорелся. В результате произошедшего погиб 41 человек.