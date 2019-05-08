Правительство поручило усовершенствовать осуществление авиаперевозок в России

Российское правительство поручило Минтрансу усовершенствовать осуществление авиаперевозок в стране. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на решение правительства.

Отмечается, что соответствующее поручение было направлено главе Минтрансу Евгению Дитриху.

Ведомство должно подготовить предложения с учетом результатов работы правительственной комиссии, созданной для расследования причин и ликвидации последствий недавней авиакатастрофы в Шереметьево. А также проработать вопросы, касающиеся организационного, технического характера и нормативного регулирования авиаперевозок, уточняет агентство.

Дитрих должен будет предоставить предложения председателю российского правительства Дмитрию Медведеву.

Ранее появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100.

Лайнер Sukhoi Superjet 100, вылетевший 5 мая в Мурманск, совершил вынужденную посадку в Шереметьево и загорелся. В результате произошедшего погиб 41 человек.