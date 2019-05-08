Коломойский назвал срок возвращения на Украину

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Украинский бизнесмен и экс-глава «Приватбанка» Игорь Коломойский заявил в интервью Bihus.info, что намерен вернуться на Украину после инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского.

Коломойский объяснил это желание тем, что не хочет «улучшать статистику» вернувшихся на родину олигархов действующему президенту Петру Порошенко.

«Я же играю в эту игру [со статистикой]... Я хочу, чтобы счет на табло поменялся и записали мое возвращение Зеленскому», — сказал Коломойский.

Он также подчеркнул, что покинул в 2017 году Украину не из-за Порошенко, а из-за опасений лишиться права на выезд из страны.

Ранее СМИ узнали, что Коломойский вернется на Украину 3 мая. Впоследствии эти сообщения не подтвердились.