Минтруд продлит россиянам майские праздники

Минтруд выступил с предложением увеличить майские праздники в 2020 году, сообщает РИА «Новости».

Ведомство намерено сократить новогодние каникулы, но сделать выходными 4 и 5 мая.

В министерстве уточнили, что идея заключается в переносе январских праздников, совпадающих с выходными днями, на майские будни.

Если инициатива будет одобрена, россияне смогут отдыхать с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая.

Ранее сообщалось, что сильный ветер и гроза могут сократить авиашоу во время парада Победы на Красной площади.