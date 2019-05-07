США предостерегли ЕС от покупок газа у «зловредной» России

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Американский посол в Евросоюзе Гордон Сондлэнд выразил беспокойство из-за прогресса в строительстве «Северного потока — 2», передает РИА «Новости».

По его словам, все, что способствует реализации проекта, является движением неправильном направлении.

«Но это в меньшей степени разговор о США, а в большей — о Европе, которая покупает СПГ или любую иную энергию из других источников, кроме России, из западных источников», — заявил Сондлэнд.

Он добавил, что западные источники являются «демократическими», а Россию охарактеризовал как «зловредного» актора.

Ранее сообщалось, что «Северный поток — 2» проложили почти на 50%.