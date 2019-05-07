Эксплуатанты SSJ 100 не намерены отказываться от самолетов после ЧП в аэропорту Шереметьево. Эту информацию «Газете.Ru» подтвердили в большинстве авиакомпаний, в чьем парке насчитывается от 5 до 16 лайнеров SSJ100.

«До окончания официального расследования данной авиакатастрофы, решение по выведению из эксплуатации воздушных судов Sukhoi Superjet 100 авиакомпанией «Якутия» приниматься не будет», — заверили в пресс-службе перевозчика.

При этом авиакомпания отметила, что ужесточает контроль за техническим состоянием самолетов этого типа и организует дополнительные занятия с летными экипажами.

В «ИрАэро» заверили, что не сомневаются в технической исправности этих самолетов.

«Наши летчики имеют большой опыт работы на Суперджетах и готовы к любой ситуации», — подчеркнули в пресс-службе перевозчика.

Аналогичные позиции выразили в авиакомпаниях «Азимут» и «Ямал». В «Аэрофлоте» и «Газпромавиа» воздержались от комментариев.

Ранее глава Минтранса заявил, что приостанавливать полеты SSJ нет оснований.

Лайнер Sukhoi Superjet 100, вылетевший 5 мая в Мурманск, совершил вынужденную посадку в Шереметьево и загорелся. В результате произошедшего погиб 41 человек.