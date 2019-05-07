В России создадут единый реестр населения
Единая система записи актов гражданского состояния и оцифровка архивов ЗАГСов станет хорошей основой для единого реестра населения, заявил глава ФНС Михаил Мишустин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
«Нужно будет обработать, оцифровать архивы ЗАГСов и, соответственно, ввести их в систему», — цитирует RNS главу ФНС.
По его словам, этой работой занимаются субъекты Российской Федерации в соответствии с законом, который принят.
«И надеюсь, что это также станет хорошей основой для единого реестра населения», - заявил Мишустин.
По его словам, в Единой системе записи актов гражданского состояния, которая «фактически связывает все ЗАГСы единой цепочкой», уже зафиксировано около 2,7 млн записей актов гражданского состояния с 1 октября 2018 года.
Мишустин отметил, что «раньше было достаточно много проблем, связанных с тем, что чтобы получить какую-то справку, необходимо было ехать даже в ЗАГС, где когда-то была внесена запись о вашем рождении».