В России создадут единый реестр населения

Единая система записи актов гражданского состояния и оцифровка архивов ЗАГСов станет хорошей основой для единого реестра населения, заявил глава ФНС Михаил Мишустин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Нужно будет обработать, оцифровать архивы ЗАГСов и, соответственно, ввести их в систему», — цитирует RNS главу ФНС.

По его словам, этой работой занимаются субъекты Российской Федерации в соответствии с законом, который принят.

«И надеюсь, что это также станет хорошей основой для единого реестра населения», - заявил Мишустин.

По его словам, в Единой системе записи актов гражданского состояния, которая «фактически связывает все ЗАГСы единой цепочкой», уже зафиксировано около 2,7 млн записей актов гражданского состояния с 1 октября 2018 года.

Мишустин отметил, что «раньше было достаточно много проблем, связанных с тем, что чтобы получить какую-то справку, необходимо было ехать даже в ЗАГС, где когда-то была внесена запись о вашем рождении».