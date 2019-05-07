Медведев потребовал сделать «персональные выводы» из-за ситуации с нефтью в «Дружбе»
Глава российского правительства Дмитрий Медведев в ходе заседания кабмина потребовал сделать персональные выводы после ситуации с загрязненной нефтью в трубопроводе «Дружба». Об этом сообщает РИА «Новости».
Он также попросил передать материалы в правоохранительные органы.
«Нужно все довести до конца, потому что это такой плохой инцидент, он в известной степени подрывает доверие вообще к тому, как работает система», — сказал Медведев.
Премьер-министр добавил, что нужно обеспечить технологический контроль высокого уровня.
»...сделать выводы — выводы и персональные в отношении тех, кто за соответствующую работу отвечал и отвечает», — заключил Медведев.
Ранее сообщалось, что по делу о грязной нефти в «Дружбе» были задержаны четыре человека.