Тотальный запрет на белорусское молоко отменен
Россия отменяет тотальный запрет на поставки молока из Белоруссии, передает РИА «Новости».
Отмечается, что запрет был был введен в июне 2018 года, он распространялся на пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное молоко и сливки наливом, а также сухое молоке и сливки.
При этом как сообщила пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано, ограничения на поставку молочной продукции для 29 белорусских предприятий, для которых службой ранее были введены отдельные запреты, сохраняются.
В июле Россельхознадзор отказался полностью открывать российский рынок для белорусских поставщиков молока.