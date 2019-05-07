Бизнес Украины заявил об огромных потерях от прекращения торговли с Россией

Глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон заявил, что в результате разрыва торговых отношений с Россией страна потеряла около 10% ВВП. Свое мнение он выразил в эфире CapitalTV.

Сравнивая показатели 2013 и 2018 годов, Саливон отметил, что внешнеэкономическая торговля Украины с Россией сократилась «более чем в три раза». При этом, по его словам, украинский экспорт в соседнюю страну упал в четыре раза, а импорт — немногим менее, чем в три раза.

По подсчетам Саливона, объем импорта и экспорта в Россию сократился на $11,5 млрд.

«Только $11,5 млрд для России — это меньше 0,8% ВВП, а для Украины — это 10% ВВП. То есть разница потерь — 13 раз», — заключил Саливон.

Ранее сообщалось, что Польша обогнала Россию по импорту товаров из Украины.