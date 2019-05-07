Минфин отказался показывать демократам налоговую декларацию Трампа
Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что не предоставит заседающим в конгрессе демократам налоговую декларацию американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что он отказался раскрыть налоговые данные Трампа комитету по путям и средствам палаты представителей конгресса США, председателем которого является демократ Ричард Нил. Мнуин мотивировал отказ «законными основаниями».
В агентстве добавили, что этот решение подготовило почву для «продолжительной судебной тяжбы» по раскрытию налоговых данных Трампа.
В апреле Мнучин также отказывался раскрывать налоговые данные Трампа.