Минфин отказался показывать демократам налоговую декларацию Трампа

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Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что не предоставит заседающим в конгрессе демократам налоговую декларацию американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что он отказался раскрыть налоговые данные Трампа комитету по путям и средствам палаты представителей конгресса США, председателем которого является демократ Ричард Нил. Мнуин мотивировал отказ «законными основаниями».

В агентстве добавили, что этот решение подготовило почву для «продолжительной судебной тяжбы» по раскрытию налоговых данных Трампа.

В апреле Мнучин также отказывался раскрывать налоговые данные Трампа.