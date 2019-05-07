«Нафтогаз» пожаловался Еврокомиссии на «Газпром»

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Украинская госкомпания «Нафтогаз» подала жалобу на «Газпром» в Европейской комиссии (ЕК), обвинив российскую компанию в недобросовестной конкуренции из-за строительства трубопровода «Северный поток — 2». Об этом в своем фейсбуке написал исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Он пояснил, что в настоящей жалобе представители украинской компании анализируют, как «Газпром» посредством «Северного потока — 2» осуществляет контроль за европейскими газовыми компаниями и «ограничивает конкуренцию» своим «доминирующим положением».

Также он отметил, что если ЕК удовлетворит жалобу «Нафтогаза», то Украине удастся сохранить доходы от транзита газа.

Ранее в «Нафтогазе» заявили, что Россия готовится к «газовой войне».