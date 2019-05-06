Morgan Stanley сворачивает деятельность в России

Американский конгломерат Morgan Stanley прекратит брокерскую, банковскую и депозитарную деятельность на территории России. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета »Ведомости» со ссылкой на «дочку организации».

Отмечается, что это решение связано с санкционными ограничениями, которые препятствуют привлечению капитала.

«Заявление о прекращении банковской деятельности Morgan Stanley планирует подать в ЦБ в I квартале 2020 г.», — говорится в материале.

Как уточняется, оставшийся бизнес войдет в новую компанию, которая не попадет под требования о лицензировании.

Ранее сообщалось, что Ford объявил об уходе с российского рынка легковых автомобилей.