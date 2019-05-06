Мадуро собирается в Россию, заявили в МИД Венесуэлы

Глава венесуэльского МИДа Хорхе Арреаса заявил, что лидер страны Николас Мадуро может вскоре приехать в Санкт-Петербург. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам министра, венесуэльская сторона собралась поучаствовать в экономическом форуме в Санкт-Петербурге. В Россию может поехать и Мадуро, потому что он хочет увидеться с российским президентом Владимиром Путиным.

«Надеемся, что президент сможет посетить форум, ему бы хотелось поехать в Петербург и увидеться с Путиным», — добавил Арреаса.

Ранее в МИД Венесуэлы рассказали, что Мадуро и Путин постоянно на связи.