WSJ: КНР может отказаться от переговоров с США
Китай может отменить следующий раунд торговых переговоров с США из-за угроз американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, речь идет о заявлении Трампа по поводу ввода пошлин на некоторые китайские товары.
Как отмечается, Китай крайне обеспокоен угрозами Трампа и может отказаться от ведения переговоров «под давлением».
При этом подобное решение соответствует стратегии Пекина на переговорах с Вашингтоном.
Ранее сообщалось, что Трамп увеличит пошлины на ряд китайских товаров до 25%.