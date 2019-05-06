WSJ: КНР может отказаться от переговоров с США

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Китай может отменить следующий раунд торговых переговоров с США из-за угроз американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, речь идет о заявлении Трампа по поводу ввода пошлин на некоторые китайские товары.

Как отмечается, Китай крайне обеспокоен угрозами Трампа и может отказаться от ведения переговоров «под давлением».

При этом подобное решение соответствует стратегии Пекина на переговорах с Вашингтоном.

Ранее сообщалось, что Трамп увеличит пошлины на ряд китайских товаров до 25%.