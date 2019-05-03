Трамп анонсировал «много торговли» с Россией

Президент США Дональд Трамп после разговора с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Вашингтон намерен «много торговать» с Москвой, передает РИА «Новости».

«Мы собираемся много торговать с Россией. Некоторая (торговля) уже есть сейчас, она немного выросла. Но Путин хотел бы торговать, и мы хотели бы торговать», — заявил Трамп .

Отмечается, что в 2018 году товарооборот России с США вырос на 7,86% до $25 млрд.

Ранее в Кремле сообщили, кто был инициатором разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.