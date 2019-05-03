«Я был идиотом»: Баффет решился купить акции Amazon
Миллиардер Уоррен Баффет в разговоре с телеканалом CNBC признал, что был «идиотом», потому что долго отказывался покупать акции Amazon.
В интервью Баффет рассказал, что его инвестиционная компания Berkshire Hathaway только приобрела акции Amazon.
Баффет долгое время симпатизировал компании и ее генеральному директору Джеффу Безосу, однако никогда не покупал акции.
«Да, я был фанатом, и я был идиотом, так как не покупал [акции Amazon]», — сказал миллиардер.
На данный момент неизвестно, сколько именно приобрела компания Баффета. Отмечается, что акции приобрел не он, а кто-то из сотрудников Berkshire Hathaway: либо Тодд Комбс, либо Тед Векcлер.
Ранее сообщалось, что Цукерберг обошел Баффета и стал третьим богатейшим человеком в мире.