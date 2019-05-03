Главный вызов для Зеленского назвал глава «Нафтогаза»

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Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что борьба с коррупцией станет главным вызовом для избранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Украинская правда».

«Если эта борьба будет эффективной, то мы не увидим никакого давления со стороны олигархов», — сказал Коболев.

По его словам, в сфере энергетики Зеленскому необходимо «устранить посредников» в торговле газом.

Он также добавил, что избранному президенту Украины стоит «навести порядок с облгазами».

Ранее сообщалось, что Зеленского призвали прекратить репрессии на Украине.