Главный вызов для Зеленского назвал глава «Нафтогаза»
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что борьба с коррупцией станет главным вызовом для избранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Украинская правда».
«Если эта борьба будет эффективной, то мы не увидим никакого давления со стороны олигархов», — сказал Коболев.
По его словам, в сфере энергетики Зеленскому необходимо «устранить посредников» в торговле газом.
Он также добавил, что избранному президенту Украины стоит «навести порядок с облгазами».
Ранее сообщалось, что Зеленского призвали прекратить репрессии на Украине.