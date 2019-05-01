О разрушительном влиянии вышиванок и мовы рассказал экс-депутат Украины
Бывший украинский дипломат Олег Волошин заявил, что украинизация приводит к разрушению промышленности на юго-востоке страны. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, этот процесс затронул страну еще в 1990-е годы. Он привел к резкому сокращению работников судостроительного завода «Океан» в Николаеве, а также к эмиграции части рабочих на заработки в Польшу и Россию.
Он добавил, что теперь действующий президент Украины Петр Порошенко спускает на воду катера размером меньше своей яхты.
В итоге, вышиванки и мова привели страну к колоссальному упадку и регрессу, заключил экс-дипломат.
Ранее сообщалось, что Рада приняла закон об исключительности украинского языка.