Власти Прикамья потратят 18 млн рублей на закупку автомобилей

В Пермском крае министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок объявило аукцион на закупку машин, сообщает ProPerm.ru.

Заказчику понадобилась 31 машина с характеристиками внедорожника. На эти цели из бюджета выделено 17,9 млн руб., сообщается на сайте госзакупок.

Отмечается, что стоимость контракта была рассчитана из средней стоимости машин в 565 тыс. и 603 тыс. рублей. Автомобили должны быть поставлены в течение двух месяцев со дня заключения контракта.

Ранее сообщалось, что чиновников Пермского края могут пересадить со служебных машин на такси.