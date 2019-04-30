Путин потребовал от главы Транснефти исправить ситуацию с «грязной» нефтью

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Российский президент Владимир Путин высказался по поводу инцидента с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба» во время встречи с главой »Транснефти» Николаем Токаревым, передает ТАСС.

По словам главы государства, из-за произошедшего российская сторона понесла серьезный имиджевый, а также экономический и материальный урон.

«Самоконтроля (качества нефти в магистральных нефтепроводах. — Газета.Ru) недостаточно. Значит, нужно менять эту систему», — заявил Путин.

Ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев по итогам заседания Евразийского межправительственного совета в Ереване рассказал о возможных мерах наказания за некачественную нефть в трубопроводе «Дружба».