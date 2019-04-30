«Балаболы»: глава «Мираторга» о противниках запрета на ввоз хамона

Президент агрохолдинга «Мираторг» Виктор Линник рассказал о своей позиции по запрету на ввоз хамона и пармезана. Об этом сообщает издание Forbes.

Он поддерживает ограничительные меры. Запрет, по его словам, нужно было ввести давно, так как речь идет о продовольственной безопасности государства.

«Общественности нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, чем мы и занимаемся постоянно», — отметил Линник.

По его словам, истерику вокруг этой ситуации закатили на пустом месте «балаболы».

Линник добавил, что хамон нужно есть в Испании, а пармезан — во Франции.

Ранее сообщалось, что россиянам хотят запретить ввозить пармезан и хамон.