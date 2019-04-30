Польша обогнала Россию по импорту товаров из Украины

Польша стала крупнейшим в мире импортером украинских товаров, превзойдя по этому показателю Россию, сообщает Ukraine Now со ссылкой на данные Государственной фискальной службы Украины.

Отмечается, что в первом квартале нынешнего года Украина поставила в Польшу товаров на $818 млн, а в Россию — на $759 млн.

На третьем месте по показателям импорта украинских товаров находится Египет с результатом в $652 млн, на четвертом Китай ($640 млн), а замыкает пятерку лидеров Турция ($638 млн).

В ведомстве добавили, что в общей сложности в первом квартале 2019 года Украина экспортировала товаров на $12,3 млрд, что на 7% превышает показатели прошлого года с аналогичный период.

Ранее сообщалось, что Украина расширила торговые санкции против России.