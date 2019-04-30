Белоруссия полностью остановила прием российской нефти по «Дружбе»
Белоруссия 30 апреля полностью остановила прием нефти из России, заявили в «Гомельтранснефть Дружба». Об том сообщает ТАСС.
Главный инженер ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго заявил, что транзит планируется восстановить ориентировочно 2 мая. По его словам, это произойдет после вытеснения некачественной нефти.
Он отметил, что качественная нефть находится на 30-м километре трассы Унеча — Мозырь, это треть пути до государственной границы с Белоруссией.
Вериго также сообщил, что в эту паузу планируется произвести необходимые ремонтные работы.
Ранее в Минэнерго России назвали сроки поступления чистой нефти в Белоруссию.