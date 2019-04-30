Глава «Мираторга» высказался о запрете хамона

Президент агрохолдинга «Мираторг» Виктор Линник объяснил, почему он поддерживают запрет на ввоз хамона и пармезана. Об этом сообщает Forbes.

По его словам, это решение нужно было принять давно, поскольку речь идет о продовольственной безопасности страны.

«Общественности нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, чем мы и занимаемся постоянно. Из ничего истерику закатили, балаболы», — заявил Линник.

Он добавил, что «хамон нужно есть в Испании, брезаолу в Италии, пармезан — во Франции».