Песков рассказал о ситуации с грязной нефтью в «Дружбе»

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Российский президент Владимир Путин во вторник, 30 апреля, заслушает доклад главы «Транснефти» Николая Токарева по ситуации с нефтепроводом «Дружба». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

Как отмечается, Владимиру Путину также доложат о показателях работы компании за 2018 год.

«Сегодня он заслушает главу «Транснефти» Токарева, естественно, в первую очередь, по ситуации с нефтепроводом «Дружба», ну и также в целом по прошлому году основные показатели компании», — отметил Песков.

Ранее сообщалось, что Минск назвал срок восстановления «Дружбы» после прокачки грязной российской нефти.

21 апреля Белоруссия ограничила экспорт из России из-за ее качества.