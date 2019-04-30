Глава Utair прокомментировал информацию о прекращении работы из-за долгов

Президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков прокомментировал информацию о том, что компания может приостановить или прекратить работу из-за долгов. Об этом сообщает RT.

Он заявил, что Utair опровергает эту информацию, полеты будут проводиться по расписанию.

«Компания получает стабильную прибыль от операционной деятельности», — отметил Пермяков.

По его словам, приостановление обслуживания части долга в декабре 2018 года на текущую ситуацию с полетами не повлияет.

«В 2019 году Utair меняет график платежей по долгам, чтобы вернуться к положительным финансовым результатам», — заключил Пермяков.

Ранее сообщалось, что Utair может прекратить работу из-за долгов.