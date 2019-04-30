Ритейлеры предложили обложить зарубежные посылки новым сбором

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила заменить действующие пошлины на зарубежные посылки единым сбором в размере 15%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на обращение ассоциации.

По данным издания, с соответствующим предложением АКИТ обратилась к вице-премьеру Дмитрию Козаку. Впоследствии предложения о реформировании системы сборов на зарубежные посылки поступили в Минкомсвязь, которое перенаправила их в «Почту России», Институт им. Е.Т. Гайдара и Аналитический центр при правительстве.

В министерстве подтвердили «Ъ», что отправляли соответствующее письма и в настоящий момент ждут от организаций и ведомств предложений и замечаний.

Ранее сообщалось, что в России может появиться новый налог.