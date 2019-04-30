Иран решил не обращать внимание на «нефтяные запреты» США
Иранский президент Хасан Роухани в эфире национального телевидения заявил, что Иран продолжить экспортировать свою нефть несмотря на санкции США, передает Reuters.
По его словам, желание США снизить иранский нефтяной экспорт «до нуля» является «ошибочным решением».
«В ближайшие месяцы американцы сами убедятся, что мы продолжаем экспортировать нефть», — сказал Роухани.
Ранее президент США Дональд Трамп продлил действие эмбарго на поставки иранской нефти.