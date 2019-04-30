Акции Google рухнули на 7% после публикации отчетности

Акции холдинга Alphabet упали на 7% процентов на фоне публикации данных о доходах компании Google.

Доходы Google за первый квартал 2019 года оказались ниже оценок аналитиков.

Также стало известно, что доход Alphabet за год вырос на 17%, число сотрудников превысило 100 000.

Отмечается, что у Google появилось много конкурентов на рынке онлайн-рекламы, что вызвало рост напряженности.

Alphabet — материнская компания Google Inc. Во главе холдинга находятся сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин.