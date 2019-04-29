«Россети» нарастили квартальную прибыль по РСБУ до 40 млрд руб.

Компания «Россети» в первом квартале 2019 года увеличила прибыль в годовом выражении почти в два раза – с 21,5 млрд рублей в прошлом году до 40,1 млрд, следует из отчета по РСБУ.

«Рост прибыли обусловлен ростом стоимости акций дочерних обществ компании «Россети», находящихся на балансе Общества, что, в свою очередь, связано с повышением финансовой устойчивости «дочек» и ростом их капитализации», — говорится в сообщении.

Выручка за отчетный период составила более 636,6 млн руб. против 626 млн руб. годом ранее, в том числе выручка от услуг по организации функционирования и оказания услуг электросетевого комплекса – 511 млн руб.

«Хорошие производственные и финансовые показатели позволили продемонстрировать одни из лучших квартальных результатов в истории компании. Менеджмент приложит все силы для того, чтобы улучшать текущий положительный тренд в интересах акционеров и инвесторов. Для выхода компании на новый уровень операционной эффективности мы продолжим развитие электросетевого комплекса на принципах цифровой трансформации производственных и бизнес-процессов», — говорит глава «Россетей» Павел Ливинский.

«Россети» — крупнейшая в России и мире энергетическая компания, обеспечивающая передачу и распределение электроэнергии.