Нефть продолжает дешеветь после слов Трампа

Цены на нефть вновь опускаются на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа, передает Reuters

Отмечается, что цена нефти марки Brent упала до $71,19 за баррель.

По мнению аналитиков, цены на нефть снижаются после слов Трамп.

«Трамп заявил, что говорил с Саудовской Аравией о том, чтобы снизить последствия сокращения экспорта иранской нефти за счет увеличения добычи в других странах», — добавили аналитики.

Ранее сообщалось, что нефть рухнула на 4% после слов Трампа.