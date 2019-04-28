Иран обвинил США в экономическом терроризме

Глава иранского МИДа Джавад Зариф обвинил американское правительство в экономическом терроризме Ирана. Об этом он написал в твиттере.

По мнению Зарифа, в этом в частности виноват советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон.

Зариф отметил, что Болтон говорит, что иранский народ заслуживает лучшего», но экономический терроризм со стороны США продолжается.

«Они признались в стремлении к экономическому терроризму и даже к войне в погоне за бредовой идеей смены режима», — добавил Зариф.

Ранее сообщалось, что Иран не исключил возможность выхода из ДНЯО.