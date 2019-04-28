Иран обвинил США в экономическом терроризме
Глава иранского МИДа Джавад Зариф обвинил американское правительство в экономическом терроризме Ирана. Об этом он написал в твиттере.
По мнению Зарифа, в этом в частности виноват советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон.
Зариф отметил, что Болтон говорит, что иранский народ заслуживает лучшего», но экономический терроризм со стороны США продолжается.
«Они признались в стремлении к экономическому терроризму и даже к войне в погоне за бредовой идеей смены режима», — добавил Зариф.
Ранее сообщалось, что Иран не исключил возможность выхода из ДНЯО.