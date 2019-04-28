СМИ: в Британии усилят борьбу с «финансовым влиянием» России

В Британии намерены усилить меры по борьбе с «финансовым влиянием» России и Китая внутри страны. Об этом сообщает The Sunday Times.

По данным издания, британские министры хотят сдержать «потоки российских и китайских финансов», которые поступают в страну через членов Палаты лордов, лоббирующих интересы компаний.

По этой причине новые меры могут затронуть и членов парламента.

Как отмечается, в будущем лордов могут обязать предупреждать о своих деловых интересах в России и Китае.