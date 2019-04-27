Президент США Дональд Трамп не исключил возможность заключения торгового соглашения с Японией к моменту его визита с эту страну в мае. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого стало известно, что Трамп может посетить Японию с 25 по 28 мая 2019 года.

По его словам, заключение соглашения может пройти быстро.

«Все идет очень хорошо, и посмотрим, что получится», — отметил Трамп.

Ранее были названы сроки визита премьер-минисрта Японии Синдзо Абэ в США.