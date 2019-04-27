В США раскритиковали решение ВТО по транзитному спору России и Украины
Источник в американских правительственных кругах рассказал, что Соединенные Штаты усмотрели серьезные недостатки в решении Всемирной торговой организации (ВТО) об ограничении российской стороной транзита продукции Украины. Об этом сообщает Reuters.
По словам источника, это решение кажется «преждевременным», а также не отвечает стандартам международного права.
«Данное решение является неубедительным и проблематичным по объективным причинам», — заявил источник.
Ранее сообщалось, что решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу.