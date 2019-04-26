«Аэрофлот» провел заседание комитета РСПП по регуляторной политике

«Аэрофлот» провел заседание комитета по регуляторной политике Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

На мероприятии, которое состоялось 25 апреля, обсуждали предложения по совершенствованию процедуры мониторинга правоприменения и антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов.

В масштабах страны потенциал антикоррупционных юридических механизмов еще не задействован в полной мере и нуждаются в совершенствование, считает заместитель председателя комитета, заместитель гендиректора «Аэрофлота» по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров.

«Необходима прозрачность в вопросах правового регулирования и возможность получения от государства обратной связи на инициативы бизнеса», - уверен он.

Топ-менеджеры ряда компаний, представители Министерства транспорта, Министерства экономического развития, Министерства юстиции, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, а также науки и экспертного сообщества также участвовали в совещании.

По мнению участников комитета, обозначенные проблемы требуют особого внимания со стороны властей и их скорейшего законодательного решения.

Председателем комитета является генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев.