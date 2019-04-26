Аудиторы нашли нарушения на 4,2 млрд в бюджетной сфере Новосибирской области
Контрольно-счетная палата Новосибирской области оценила нарушения в финансово-бюджетной сфере Новосибирской области в 2018 году в 4,2 млрд рублей, сообщает «Тайга.Info».
Большая часть касается средства регионального бюджета и областного имущества.
Контрольно-счетная палата проверила около 100 региональные и муниципальных органов и учреждений.
«Установлено два факта нецелевого использования бюджетных средств на 568 тыс. рублей, четыре факта неэффективного использования средств и имущества на 64,1 млн рублей», --указано в отчете КСП.
Заксобрание одобрило отчет 26 апреля.