Аудиторы нашли нарушения на 4,2 млрд в бюджетной сфере Новосибирской области

Контрольно-счетная палата Новосибирской области оценила нарушения в финансово-бюджетной сфере Новосибирской области в 2018 году в 4,2 млрд рублей, сообщает «Тайга.Info».

Большая часть касается средства регионального бюджета и областного имущества.

Контрольно-счетная палата проверила около 100 региональные и муниципальных органов и учреждений.

«Установлено два факта нецелевого использования бюджетных средств на 568 тыс. рублей, четыре факта неэффективного использования средств и имущества на 64,1 млн рублей», --указано в отчете КСП.

Заксобрание одобрило отчет 26 апреля.