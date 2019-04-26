Россия готовится к «газовой войне», заявили в «Нафтогазе»

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Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что Россия может готовиться к «газовой войне». Об этом он заявил в интервью Skrypin.ua.

По его словам, Россия увеличила транзит газа через Украину, суточные объемы составляют 100-110 млрд кубометров.

«Это может означать, скорее всего означает, что они готовятся к прерыванию транзита и хотят иметь больше газа в хранилищах в Европе», — отметил Витренко.

Ранее он заявил, что у «Нафтогаза» нет технической модели работы предприятия после прекращения транзита российского газа через страну. По его словам, в настоящий момент существует только «предварительное решение», которое заключается в том, что модель будет проработана по итогам трехсторонней встречи России, Украины и Евросоюза в мае.