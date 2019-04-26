Путин назвал санкции проявлением протекционизма

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Президент России Владимир Путин во время выступления на форуме «Один пояс, один путь» в Пекине заявил, что односторонние санкции являются проявлением протекционизма. Об этом сообщает ТАСС.

Президент отметил, что существует необходимость в выработке «эффективного ответа» на риски «фрагментации» в экономическом, технологическом и политическом пространствах.

Он подчеркнул, что «наиболее опасной» формой протекционизма являются односторонние санкции, которые принимаются в обход Совбеза ООН и норм международного права. По его словам, еще более опасной формой международного взаимодействия являются «торговые войны».

Ранее Путин заявлял, что «шантаж, санкции и давление» являются методами стран Запада.

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