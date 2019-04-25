«Рамблер интернет холдинг» полностью погасит долг перед банком «Траст»

«Рамблер интернет холдинг» планирует полностью погасить долг перед банком «Траст», после этого будут полностью высвобождены активы Rambler Group, переданные в качестве обеспечения по этому долгу, сообщили «Интерфаксу» в кредитной организации со ссылкой на президента - председателя правления Александра Соколова.

««Рамблер интернет холдинг», как одно из юрлиц группы Rambler, действительно намеревается осуществить полное погашение своей задолженности перед банком «Траст». Активы группы Rambler, выступающие в качестве обеспечения по этой задолженности, будут высвобожден из залога по факту погашения», - отметил Соколов.

Как ранее сообщалось, Сбербанк принял решение инвестировать в Rambler Group с целью развития на его базе лидера российского рынка медиа и развлечений. Стороны подписали юридически обязывающие документы. Digital-продукты и сервисы Rambler Group будут интегрированы в экосистему Сбербанка.

Участие Сбербанка будет выражаться в инвестициях в капитал Rambler Group (cash-in). Получение денежных средств текущими акционерами Rambler Group в рамках сделки не предполагается.

Доля Сбербанка в Rambler Group составит 46,5%, доли текущих акционеров Rambler Group — A&NN и Era Capital — 46,5% и 7% соответственно. Управление компанией будет осуществлять Совет директоров, в который войдут по 3 представителя от Сбербанка и A&NN и 1 представитель от Era Capital.