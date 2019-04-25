Козак назвал сроки устранения проблемы с качеством российской нефти
Вице-премьер России Дмитрий Козак прокомментировал проблему с качеством российской нефти в трубопроводе «Дружба». Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, российская нефть в «Дружбе» станет чистой 29 апреля.
Он также добавил, что Россия, Белоруссия и Польша обсудят данный вопрос 26 апреля.
Козак подчеркнул, что одной из тем переговоров станет возможность откачки некачественной нефти из «Дружбы».
Ранее сообщалось, что Москва и Минск обсудят ситуацию вокруг поставок российской нефти.