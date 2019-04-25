Чиновница объяснила суду разницу в доходах и расходах на 10 млн рублей

В Советском райсуде Казани представитель прокуратуры Татарстана просил забрать трехкомнатную квартиру и стояночное место у начальника отдела Управления федерального казначейства по ресупблике Олеси Алексеевой и обратить это имущество в доход государства, сообщает «Реальное время».

По мнению прокурора республики, денег на покупки в 9,6 млн рублей у нее в 2013 году не было, а представленные ею в декларации ссылки на личные доходы, накопления, помощь родителей и заем подруги не подтвердились в ходе проверок.

Чиновница заявила, что получила деньги от не нуждающегося в деньгах знакомого, и вот уже шесть лет он не требует возврат долга. Адвокат ответчицы представил суду протокол допроса этого свидетеля у нотариуса, сообщив, что сам свидетель на суд не смог прийти — отправился в командировку.

25 апреля Советский райсуд Казани отказал прокурору Татарстана в иске. Перед этим в закрытом заседании был оглашен протокол дополнительного допроса свидетеля у нотариуса.