Путин позвал китайцев в Крым

Президент России Владимир Путин заявил, что китайским туристам, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, следует посетить Крым, сообщает РИА «Новости».

Данное заявление российский президент сделал во время интервью китайскому изданию «Жэньминь Жибао».

Путин отметил, что в последнее время турпоток из Китая в Россию вырос на 93%. Указав, что в Крыму «стремительно развивается туристическая индустрия», он пригласил китайских туристов на полуостров.

«В совокупности с неизменным радушием и гостеприимством местных жителей [посещение Крыма] создает прекрасные возможности для интересных и полезных путешествий», — заключил Путин.

В прошлом году стало известно, что Крым в 2018-м посетило рекордное количество туристов.