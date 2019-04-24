Путин отметил темпы экономического роста Ленинградской области

Президент России Владимир Путин отметил позитивные темпы экономического развития Ленинградской области.

В ходе первой отгрузки сжиженного природного газа на заводе «Криогаз — Высоцк» глава государства в режиме видеоконференции обратился к участникам торжественной церемонии — губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко, главе компании «Новатэк» Леониду Михельсону, председателю правления «Газпромбанка» Андрею Акимову.

«Очень приятно отметить, что Ленинградская область развивается, в целом достигает хороших показателей в своем развитии», — заявил Путин.

«Проблем, конечно, ещё много, но если региональные власти будут способствовать реализации проектов подобного рода, и не только в энергетике, но и в других сферах, в других отраслях, то, безусловно, мы будем двигаться в направлении реализации национальных проектов, о которых я многократно говорил, которые сформулированы соответствующим образом правительством. Здесь перед нами стоят очень большие задачи», — подчеркнул президент.

«Конечно, развитие промышленности, развитие её отраслей, тем более таких важнейших, фундаментальных, как энергетика, является ключевым для достижения всех целей, которые мы перед собой ставим», — заявил Путин.